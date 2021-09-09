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التعاون الإسلامي : العدوان الحوثي على السعودية جريمة حرب يجب وقفها
أكدت تأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها

التعاون الإسلامي : العدوان الحوثي على السعودية جريمة حرب يجب وقفها

2021/09/09
الساعة 10:22 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعاون الإسلامي : العدوان الحوثي على السعودية جريمة حرب يجب وقفها
المواطن - واس

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة “مفخخة”، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

التعاون الإسلامي تندد بالعدوان الحوثي

ودعا الأمين العام مجدداً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحدياً سافراً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا “جرائم حرب”.

وأكد الدكتور العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


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