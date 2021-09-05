التعاون يبدأ الاستعداد لـ الأهلي غدًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون عن استئناف الفريق الكروي الأول بالنادي لتدريباته يوم غد الاثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة الأهلي بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان سكري القصيم خسر آخر مباراة له دوريًا أمام نادي النصر بثلاثية لهدف، بينما تعادل الأهلي مع فريق ضمك بهدف لكل فريق.

ترتيب التعاون في دوري المحترفين

ويحتل سكري القصيم حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة بعد تعادله مع الحزم بالجولة الأولى، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

وقبل مواجهة التعاون، كان الفريق الكروي الأول بـ الأهلي خاض مواجهة ودية ضد نادي ضمك، انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

ورغم فوز الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب السنغالي الحسن نداو، لكن هاسي مدرب الراقي أصبح يفكر في ضم صفقة دفاعية قوية للفريق على الرغم من التعاقد مع البرازيلي دانكلير بيريرا قادمًا من الدوري الياباني.

ولم ينجح الراقي حتى الآن في ضم مدافع جيد يعوض رحيل اللاعب محمد آل فتيل المنضم لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

جوزيه جوميز يعود لسكري القصيم

جدير بالذكر أن إدارة سكري القصيم كانت قررت إقالة المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو وتعيين البرتغالي جوزيه جوميز بدلًا منه حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء ذلك بعد تراجع نتائج سكري القصيم في أول 3 جولات من دوري المحترفين السعودي.

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