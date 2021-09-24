يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تألقه ضد أندية جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الاتحاد.

سكري القصيم ضيفًا على الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد نقطتين.

التعاون يتألق

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا أمام أندية جدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يخسر سوى مرة واحدة آخر 5 مواجهات، ما يمنح لاعبيه دفعة لموصلة التألق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، ويسعى سكري القصيم لمواصلة سجله الجيد أمام أندية جدة، والتقدم في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث إن التذاكر التي تم طرحها عبر منصة مكاني تم بيعها بالكامل، بعد وقت قصير من طرحها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).