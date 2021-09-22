التعليم تطلق مسابقة لمدة 5 أيام بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، عن إطلاق مسابقة تحدي، تستمر لمدة 5 أيام، ضمن عدد من الفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني.

وتأتي المسابقة تعزيزًا لقيم الانتماء للوطن، والولاء لقيادته، والفخر والاعتزاز بمنجزاته التنموية، وذلك بالشراكة مع “تيتكو”، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، ويمكن الاطلاع على المسابقة من هنا.

احتفاء باليوم الوطني:

ووجهت وزارة التعليم المدارس والجامعات وإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بالاحتفاء باليوم الوطني، وشكلت لجنة إشرافية للاحتفال؛ استشعارًا بأهمية هذه المناسبة، وأبعادها الوطنية والتربوية للطلاب والطالبات.

وكذلك مشاركةً من الطلبة والمجتمع التعليمي في التعبير عن الانتماء والولاء والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه وحضارته وتراثه، وتأكيدًا على اللحمة الوطنية والترابط الوثيق بين الشعب وقيادته.

فعاليات وبرامج:

وتأتي الفعاليات والبرامج التي تقيمها وزارة التعليم احتفالًا بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا تحت شعار “هي لنا دار” حضوريًّا بمشاركة الطلبة المحصنين وكافة الكوادر التعليمية والإدارية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، وكذلك عن بُعد لطلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة “مدرستي” والبدائل التعليمية الأخرى.

وتشارك الوزارة في الاحتفاء باليوم الوطني من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة، حيث سيتم إقامة فعاليات إلكترونية بالشراكة بين الوزارة والهيئة العامة للترفيه عبر منصة “مدرستي”، مخصصةً للطلاب والطالبات من (6- 12) عامًا.

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