نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو منصة مدرستي.

جدول دروس الابتدائي:

كما أعلنت عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع الخامس عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جداول المرحلة الثانوية:

وأيضًا، جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الخامس، عبر عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، ودروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم.

وأعلنت التعليم كذلك عن دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الخامس، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الخامس.

وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الخامس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا .