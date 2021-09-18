التعليم تنشر جداول دروس حصص الأسبوع الرابع على قنوات عين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الرابع، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

جداول دروس الأسبوع الرابع:

كما أعلنت التعليم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع الرابع، وكذلك حصص التربية الخاصة، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع الرابع، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

وأيضًا جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الرابع، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الرابع.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة