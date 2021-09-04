التعليم تنشر جداول دروس حصص الأسبوع الثاني على قنوات عين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

جداول دروس الأسبوع الثاني:

كما أعلنت التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع الثاني، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع الثاني، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

وأيضًا جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثاني، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثاني.

التربية الخاصة والتعليم المستمر:

وجدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثاني، عبر عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب وجدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثاني، في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، وأيضًا جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثاني، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، وجدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثاني، عبر عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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