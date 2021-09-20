كشف المتحدث الرسمي للشؤون الرياضية لمجموعة MBC، عبدالعزيز التويجري، الأسباب التي تؤدي إلى التقطيع أثناء مشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التويجري يوضح أسباب التقطيع في المباريات:

وقال عبدالعزيز التويجري خلال تصريحاته برنامج “أكشن مع وليد”: “كل من دفع رسوم الاشتراك سيحصل حتما على الخدمة.. التقطيع في المباريات يعود لسرعة الانترنت لدى المشترك”.

وتابع: “هناك أسباب تقنية وفنية لا أريد أن أدخلهم فيها، ولكن يجب أن يكون الإنترنت توفر عندهم بسرعة كافية وقت المباريات، لكي يشاهدوها دون تعليق أو تقطيع، كما أن استخدام عدد من الأجهزة في نفس الوقت يبطئ النت ويؤثر على الصور، وهذا معروف”.

وأضاف عبدالعزيز التويجري: “يجب أن يراعي من يشاهد المباريات ذلك ويكتفي بالجهاز الذي يشاهد المباراة عليه، كما أن الجهاز يجب أن يكون مجهز بشكل مثالي، ويجب عدم فتح تطبيقات أخرى بنفس الوقت، عدم استخدامه وهو يشاهد المباراة”.

تحسين الخدمة خلال الفترة المقبلة:

وواصل المتحدث الرسمي للشؤون الرياضية لمجموعة MBC تصريحاته قائلًا: “كل هذه العوامل لها تأثير سلبي، وذلك بالإضافة إلى أن هناك تفاصيل تقنية في الخدمة نعمل على تحسينها خلال الفترة المقبلة”.

واختتم التويجري تصريحاته قائلًا: “الطلب على جهاز Gobx كبير جدًّا وسيتوفر هذا الأسبوع .. هناك جهات تتابع الأسعار لضمان عدم التلاعب.. حقوق الاتحاد الآسيوي محدودة جغرافيًّا ولذلك يجب ربط الريسيفر بالإنترنت”.