الجاسر: نعمل بشكل دؤوب لتطوير شبكة الموانئ السعودية

المواطن - الرياض

​رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بقيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.

دعم لا محدود لقطاع الموانئ:

وقال الجاسر بهذه المناسبة: إن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الموانئ وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد لاستقبال السفن السياحية البحرية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

خطط معتمدة:

وتابع أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بشكل دؤوب وحثيث على تنفيذ الخطط المعتمدة، نحو تطوير شبكة الموانئ السعودية، بما في ذلك المبادرات الطموحة في القطاع السياحي، عبر تطوير البنى التحتية، وإنشاء أرصفة جديدة في مختلف الموانئ البحرية بالمملكة، وتطوير صالات مخصصة للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية، وتقديم خدمات رفيعة ومتكاملة بين كافة قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

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