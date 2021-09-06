الجماهير تتذكر هدف ياسر القحطاني في تونس

المواطن - مروة نبيل

استعادة الجماهير ذكريات هدف نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، في شباك نظيره التونسي عام 2006.

محمد نور يُعيد هدف القحطاني إلى الأذهان:

وتحدث نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور على صناعته لهدف الأخضر في مونديال 2006، قائلًا: “الهدف الذي سجله ياسر القحطاني في شباك منتخب تونس خلال منافسات بطولة كأس العالم 2006 كُنا متدربين عليه”.

كما أعلن محمد نور عن إمكانية إقامة مباراته اعتزاله خلال الفترة القليلة المقبلة، متمنيًا أن تتم خلال العام الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان القحطاني قد نجح في هز شباك منتخب تونس الأول لكرة القدم خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة في كأس العالم 2006 الذي أُقيم في ألمانيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

الجماهير تتذكر هدف ياسر القحطاني:

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات محمد نور عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات اسم ياسر القحطاني ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، وأشادت بهدفه في شباك تونس، مؤكدة أنه أفضل مهاجم في تاريخ الدوري السعودي.

وعلق أحد المتابعين قائلًا: “ثنائية محمد نور وياسر القحطاني والتناغم اللي بينهم شيء تاريخي ومرعب رغم أنهم ما يلعبون سوا إلا بالمنتخب”، وقال محمد: “إمكانيات القحطاني مميزة للغاية”.

وكتب العامري العالمي: “القحطاني والله هذا اللاعب.. فذ.. لاعب متكامل رأس، يلعب بالقدمين، مهاري، قائد.. ياسر أفضل مهاجم سعودي”.

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