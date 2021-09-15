الجماهير تدعم الهلال والنصر في ربع نهائي آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير السعودية مباريات الهلال والنصر ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين من المدرجات؛ أملًا في التأهل إلى الدور التالي والمنافسة على اللقب القاري.

الجماهير تدعم الهلال والنصر

وقال الإعلامي سلطان المهوس، المتخصص في الشأن الآسيوي: “ستحدد قرعة دوري أبطال آسيا للأدوار الإقصائية المتبقية، أطراف المباريات بالترتيب أولاً وثانياً.. وسيحق للطرف الأول بالقرعة اختيار ملعبه”.

وتابع المهوس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بالنسبة للأندية السعودية الهلال والنصر.. كون المباريات بنظام التجمع فمن المنتظر أن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 50٪ لكل فريق”.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا في العاشرة صباح يوم الجمعة المقبل بتوقيت السعودية، بعد اكتمال عقد المتأهلين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الثنائي السعودي يخطف التأهل

وكان الهلال قد لعب ضد الاستقلال، يوم الاثنين، على إستاد زعبيل في الإمارات، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره تراكتور الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، ونجح العالمي في الفوز بهدف دون رد سجله فينسنت أبو بكر في الشوط الأول، ليمنح الأصفر التأهل إلى منافسات الدور التالي.

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