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الجماهير تُحفز الأخضر
قبل مباراة فيتنام

الجماهير تُحفز الأخضر

2021/09/02
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الجماهير تُحفز الأخضر جماهير الأخضر - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

أعربت الجماهير عن ثقتها في لاعبي الأخضر وقدرتهم على التألق خلال مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم، وتمنت تحقيقهم الفوز في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2022.

عمان تشعل المجموعة قبل مباراة السعودية ضد فيتنام

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وفي سياق مباريات المجموعة الثانية، نجح المنتخب العماني الأول لكرة القدم في تحقيق فوز قاتل ضد اليابان بهدف دون رد، ليتصدر مجموعته بشكل مؤقت، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عمان ضد اليابان
جانب من مباراة عمان واليابان اليوم

الجماهير تدعم لاعبي الأخضر

ودشنت الجماهير أكثر من هاشتاق عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لدعم وتحفيز لاعبي الأخضر قبل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم، وعلق أحد المشجعين قائلًا: “كلنـا خلفكـم بقلـب واحـد”.

وكتب عبدالرحمن: “كـل التـوفيق لصقورنا الخضر اليوم في بداية مشواره وبإذن الله منصورين وتحقيق الثلاث النقاط بإذن الله”، وعلق حسن الرمضان الزعيم، قائلًا: “بالتوفيق يا الأبطال وفالكم الفوز الليلة”.

وقال عبدالله السدحان: “اليوم منتخبنا الوطني سيلعب مع منتخب فيتنام في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 .. نتمنى الجميع مع المنتخب السعودي بعيدًا عن التعصب والميول”.

الأخضر في تصفيات مونديال 2022
لاعبو المنتخب السعودي – المصدر @SaudiNT


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