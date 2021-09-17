‎الرئيسية
آخر الاخبار
الجمهور يتفاعل مع قرعة دوري أبطال آسيا 2021
ضمن منافسات الدور ربع النهائي

الجمهور يتفاعل مع قرعة دوري أبطال آسيا 2021

2021/09/17
الساعة 12:57 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الجمهور يتفاعل مع قرعة دوري أبطال آسيا 2021 كأس دوري أبطال آسيا
المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير السعودية مع قرعة دوري أبطال آسيا 2021، حيث تمنت التوفيق لفريقي الهلال والنصر وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي.

ربع النهائي الآسيوي

وأُقيمت قرعة دوري أبطال آسيا 2021، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وأسفرت عن مواجهة النصر والوحدة الإماراتي، الهلال مع بيرسبوليس الإيراني في الدور ربع النهائي.

وسيقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أكتوبر، ويُقام نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك في الرياض، على أن تكون المباراة النهائية في العاصمة السعودية أيضًا، يوم 23 نوفمبر 2021.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_EN

قرعة دوري أبطال آسيا

ودشنت الجماهير هاشتاق قرعة دوري أبطال آسيا وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وشهدت تفاعلًا كبيرًا، وقال حسين: “يا رب اجعل الثامنة من نصيب الزعيم”.

وكتب محمد: “بطل النسخة ما قبل الماضية مع وصيف النسخة الماضية.. القرعة أحيانًا تخدم الضعفاء”، وتفاعل حساب يحمل اسم “الاستثنائي سلطان” مع هاشتاق قرعة دوري الأبطال، وقال: “اللهم اكتب للهلال الخيرة والتوفيق واجعل الثامنة من نصيبه”.

وعلق عبدالرحمن الروقـي قائلًا: ” قرعة دوري أبطال آسيا لكي نحقق البطولة بعد توفيق الله لا بد أن نحترم جميع الفرق .. نلعب مع جميع الفرق على أنها فريق واحد لا يهمنا من نقابل بقدر تركيزنا داخل الملعب … بالتوفيق يا رب لنصرنا الغالي”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الاتحاد

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الاتحاد ضمن منافسات