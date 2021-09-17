الجمهور يتفاعل مع قرعة دوري أبطال آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير السعودية مع قرعة دوري أبطال آسيا 2021، حيث تمنت التوفيق لفريقي الهلال والنصر وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي.

ربع النهائي الآسيوي

وأُقيمت قرعة دوري أبطال آسيا 2021، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وأسفرت عن مواجهة النصر والوحدة الإماراتي، الهلال مع بيرسبوليس الإيراني في الدور ربع النهائي.

وسيقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أكتوبر، ويُقام نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك في الرياض، على أن تكون المباراة النهائية في العاصمة السعودية أيضًا، يوم 23 نوفمبر 2021.

قرعة دوري أبطال آسيا

ودشنت الجماهير هاشتاق قرعة دوري أبطال آسيا وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وشهدت تفاعلًا كبيرًا، وقال حسين: “يا رب اجعل الثامنة من نصيب الزعيم”.

وكتب محمد: “بطل النسخة ما قبل الماضية مع وصيف النسخة الماضية.. القرعة أحيانًا تخدم الضعفاء”، وتفاعل حساب يحمل اسم “الاستثنائي سلطان” مع هاشتاق قرعة دوري الأبطال، وقال: “اللهم اكتب للهلال الخيرة والتوفيق واجعل الثامنة من نصيبه”.

وعلق عبدالرحمن الروقـي قائلًا: ” قرعة دوري أبطال آسيا لكي نحقق البطولة بعد توفيق الله لا بد أن نحترم جميع الفرق .. نلعب مع جميع الفرق على أنها فريق واحد لا يهمنا من نقابل بقدر تركيزنا داخل الملعب … بالتوفيق يا رب لنصرنا الغالي”.

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