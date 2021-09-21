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الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًا خلال شهر محرم

الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًا خلال شهر محرم

2021/09/21
الساعة 11:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًا خلال شهر محرم
المواطن - واس

أصدرت المديرية العامة لـ الجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (7344) قرارًا إداريًا خلال شهر محرم (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت “الجوازات” على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.


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