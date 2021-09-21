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الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلاب والأوضاع الأمنية مستقرة
استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات

الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلاب والأوضاع الأمنية مستقرة

2021/09/21
الساعة 11:56 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلاب والأوضاع الأمنية مستقرة
المواطن - متابعة

أكد الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.

بدوره، شدد الطاهر أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، على أن الأوضاع “تحت السيطرة تماما”، مضيفا أنه تم اعتقال جميع المشاركين.

اعتقال المتورطين

كذلك، أكد مصدر رسمي في رئاسة مجلس الوزراء، أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت تلك التحركات فجر اليوم، وأن الأوضاع تحت السيطرة، مضيفا أنه تم اعتقال المتورطين، ويجري الآن التحقيق معهم.

فشل الانقلاب

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق اليوم أنه تم إفشال المحاولة الانقلابية.

يشار إلى أن معلومات عسكرية كانت أكدت في وقت سابق، أن عددا من جنود وضباط سلاح المدرعات يقفون وراء محاولة الانقلاب، وأنهم حاولوا السيطرة على بعض المؤسسات الحكومية منها مبنى الإذاعة، لكن تم التصدي لهم. كما كشفت أنه تم اعتقال المتورطين، وجارٍ التحقيق معهم.

الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلاب والأوضاع الأمنية مستقرة - المواطن

الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلاب والأوضاع الأمنية مستقرة - المواطن الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلاب والأوضاع الأمنية مستقرة - المواطن


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