الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلاب والأوضاع الأمنية مستقرة

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أكد الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.

استسلام أخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني التي كانت تحاول تنفيذ الانقلاب الفاشل #السودان #العربية pic.twitter.com/kbYkmstAtU — العربية (@AlArabiya) September 21, 2021

بدوره، شدد الطاهر أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، على أن الأوضاع “تحت السيطرة تماما”، مضيفا أنه تم اعتقال جميع المشاركين.

اعتقال المتورطين

كذلك، أكد مصدر رسمي في رئاسة مجلس الوزراء، أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت تلك التحركات فجر اليوم، وأن الأوضاع تحت السيطرة، مضيفا أنه تم اعتقال المتورطين، ويجري الآن التحقيق معهم.

صورة للواء بكراوي المتهم بقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان بالزي العسكري

#العربية pic.twitter.com/BgW5ZJb7wN — العربية (@AlArabiya) September 21, 2021

فشل الانقلاب

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق اليوم أنه تم إفشال المحاولة الانقلابية.

يشار إلى أن معلومات عسكرية كانت أكدت في وقت سابق، أن عددا من جنود وضباط سلاح المدرعات يقفون وراء محاولة الانقلاب، وأنهم حاولوا السيطرة على بعض المؤسسات الحكومية منها مبنى الإذاعة، لكن تم التصدي لهم. كما كشفت أنه تم اعتقال المتورطين، وجارٍ التحقيق معهم.

المحلل السياسي شوقي عبد العظيم: الانقلاب الفاشل في #السودان تقليدي والحديث عن الأوضاع الاقتصادية محاولة لتبريره#العربية pic.twitter.com/jFJpD8ILPr — العربية (@AlArabiya) September 21, 2021

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