بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشر من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

تفاصيل الدفعة:

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (15.891.416) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (11.961) وذلك لعدد (36) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (655.616.324) ريالاً لعدد (1823) مزارع وبكمية (496.742) طناً.

استلام 563.757 طناً:

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (563.757) طناً لعدد (2062) مزارعاً.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.