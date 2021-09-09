الحزم يهدد مصير مدرب الشباب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مباراة غاية في الأهمية مساء الأحد المقبل، وذلك ضد فريق الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف مدرب الشباب

ويسعى المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لـ الليث إلى تصحيح المسار وتحقيق أول فوز له بـ الدوري، وذلك تفاديًا للإقالة.

وربما تكون مباراة الحزم، بالجولة الرابعة هي المباراة المفصلية للمدرب شاموسكا حيث إذا لم ينجح الليث في الفوز فقد تكون الإقالة هي الحل الأمثل من إدارة خالد البلطان لإنقاذ الفريق قبل أن يفقد الفرصة في المنافسة على الفوز بلقب دوري المحترفين.

نقطة واحدة لـ الليث في أول 3 مباريات

وحتى الآن خسر الليث مباراتين أمام كل من أبها والفتح، وتعادل مع الاتفاق بثلاثية لكل فريق، بعد أن كان متقدمًا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية.

وكان شاموسكا تولى تدريب الشباب، قبل انطلاق موسم 2021/2022، وذلك بعد رحيله عن نادي الفيصلي.

ويملك الشباب نقطة واحدة حاليًّا من التعادل مع الاتفاق بعد مرور أول 3 جولات بـ دوري المحترفين.

أما نادي الحزم فيتواجد بالمركز الـ13 في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين وذلك قبل بدء مباريات الجولة الرابعة.

وكان نادي الشباب أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه الليث، الحزم مساء الأحد 12 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة.

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