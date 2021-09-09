الحصيني : استمرار الحالة الممطرة من الخميس حتى السبت

المواطن - الرياض

توقع خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة وتراجع درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيًا نهارًا ومعتدلة ليلًا من يوم الخميس حتى السبت.

الحالة الممطرة في نهاية الأسبوع

وقال الحصيني : توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي وهو انخفاض نسبي لتصبح الأجواء حارة نسبيًا نهارًا ومعتدلة فجرًا “حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة” على وسط وشرق وشمال المملكة مع رياح نشطة مغبرة في أجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1443/2/2هـ إلى السبت 1443/2/4هـ – إن شاء الله -.

وتابع : يمتد نشاط الرياح الى أجزاء من القطاع الغربي من المملكة مثيرة للأتربة إلا أن يصرفها الله متوقع – إن شاء الله – خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب الإمارات. توقعات الأرصاد اليوم وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران. فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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