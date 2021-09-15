الحصيني يتوقع أجواء حارة نهارًا مع أمطار متفرقة

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم المناطق أجواءً حارة نهارًا نسبيًا ومعتدلة فجرًا.

أمطار متفرقة وخفيفة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أمطار متفرقة ومحدودة وخفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة وجازان واليمن.

وأشار إلى رياح متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والخليج ومن متوسطة لشبه قوية على الغربية.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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