الحكمي يحتفل بحصوله على الامتياز والترتيب الأول في دورة الأفواج

المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل الشاب وسيم بن فيصل علي الحكمي بمنطقة جازان بحصوله على درجة الامتياز بعد اجتيازه لبرنامج الدورة التأهيلية لشؤون الأفواج الأمنية لفرد الأساسي الثالثة والتي عقدت خلال الفترة من 8/8/1442 حتى 18/1/1443 والمنعقدة في مكة المكرمة وقد حصل على المركز الأول بين الناجحين وعددهم 239 فرداً.

الحكمي يتلقى التهاني:

وقد تلقى “وسيم الحكمي” التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من جميع الأهل والأقارب في مواقع التواصل الاجتماعي وتمنوا له مستقبلًا حافلًا بالعطاء والنجاح.

درجة الامتياز:

فيما عبر” وسيم حكمي” عن سعادته البالغة في إكمال هذه الدورة التأهيلية وحصوله على درجة الامتياز والترتيب الأول مقدمًا شكره وتقديره لكافة أعضاء مركز التدريب بمكة المكرمة وأيضا لوالدي العزيز وأمي الغالية بالتشجيع والدعاء لي سائلًا الله أن أكون عونًا في أداء مهنتي وخدمة ديني ووطني الغالي.

“المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لـ “الحكمي ” متمنية له مزيدًا من التقدم والنجاح والتوفيق الدائم.

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