أعلنت الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي استهدفت مساء أمس منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بصاروخين باليستيين.

وعلى أطلال منزله، تعهد العرادة بالاستمرار في “مقاومة الحوثيين”، وقال: “استهداف الحوثيين للمدنيين والأحياء السكنية في ذكرى ثورة 26 سبتمبر لن يثنينا عن تحرير اليمن”.

كمية الألم التي تسبب بها #سلطان_العراده للحوثيين كبيرة لدرجة تجعلهم يستهدفون منزله بصاروخ باليستي ..

" عليت وعليت كرى يابو عبدالله " . pic.twitter.com/HAMnmyk6WN — ماجد عمير الحارثي Majed omair (@majed_omair) September 26, 2021

وتابع العرادة وهو يشير بيده تجاه منزله المهدم: “هذه هي أهداف الحوثي التي تستهدف النساء والأطفال، وهو استهداف ليس الأول ولن يكون الأخير من قبلهم”.

وزير الإعلام اليمني يدين

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، بأشد العبارات الهجوم على منزل العرادة، مؤكدًا أنه “روع النساء والأطفال وخلف أضرارًا كبيرة في المنزل ومستشفى ومسجد وعدد من المنازل المجاورة”.

جرائم حرب ضد المدنيين

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي “بإدانة الهجوم وكل الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمنازل ومخيمات النزوح بمحافظة ‎مأرب باعتبارها جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية”.