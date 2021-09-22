توقع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أن تتأثر بعض المناطق بالأمطار خلال الساعات المقبلة، اليوم الأربعاء.

خريطة الأمطار:

وقال الحيزان في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، إن فرص هطول الأمطار تشمل الأطراف الغربية من منطقة نجران، ومناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وشمالها وجنوب وغرب وشمال غربي المدينة المنورة، وجدة.

غطاء سحابي:

ولفت إلى أن فرص الأمطار تشمل أيضًا القطاع الغربي والسواحل الجنوبية من اليمن، وشمال صلالة وجبال الحجر العمانية وقد تصل غرب صور، مشيرًا إلى أن هناك غطاء سحابياً واسعاً يمتد إلى المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وغرب الرياض وجنوب منطقة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.