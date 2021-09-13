الخبرة تُرجح كفة الهلال رغم أفضلية الاستقلال الطفيفة

المواطن - محمد سمعه

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الاثنين معتمدًا على سلاح الخبرة وذلك للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

أفضلية الاستقلال لا تُقلق الهلال

ورغم وجود أفضلية طفيفة للاستقلال في المباريات التي جمعت بينه وبين الزعيم، فإن خبرة التتويج بـ دوري أبطال آسيا قبل عامين من الآن، تعطي الأفضلية للزعيم للتأهل على حساب الاستقلال.

كذلك انسحاب الزعيم من دوري أبطال آسيا بالعام الماضي ومن دور المجموعات بسبب حالات كورونا التي أصابت الفريق، تجعل بطل القارة الآسيوية 3 مرات يطمح للمضي قدمًا في نسخة 2021 للفوز بها للمرة الرابعة في تاريخه، والتأهل لكأس العالم للأندية الذي يقام ديسمبر من العام الحالي.

نتائج المواجهات بين الزعيم ومنافسه

وسبق للفريقين أن تقابلا في 10 مباريات آسيوية من قبل، حيث فاز الزعيم في 3 مباريات وحقق استقلال طهران الفوز في 5 مباريات، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراتين.

ولعب الزعيم للمرة الأولى مع نادي الاستقلال في عام 1992 ووقتها تُوج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا في نظامها القديم على حساب الفريق الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.

ولعب الفريقان مباراتهما الثانية في نصف نهائي كأس الكؤوس الآسيوية عام 1997 وفاز الهلال بركلات الترجيح.

وثالث لقاء كان في دوري أبطال آسيا عام 1999 وفاز الاستقلال بثنائية لهدف ثم فاز في رابع المواجهات على الزعيم بثلاثية لهدفين في نسخة دوري أبطال آسيا عام 2003.

ولعب الزعيم مع الاستقلال في نسخة دوري أبطال آسيا عام 2013 وفاز الفريق الإيراني في السعودية بثنائية لهدف، بينما فاز الهلال في طهران بنتيجة هدف دون مقابل.

وفي موسم 2017/2018 لعب الهلال، مع الاستقلال في دور المجموعات وفاز الاستقلال ذهابًا وإيابًا، أما في موسم 2018/2019 وفي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا خسر الزعيم ذهابًا وفاز إيابًا على الاستقلال.

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