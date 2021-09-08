الخدمات الطبية بالداخلية تنظّم الابتعاث ببرنامج المدن الطبية

المواطن - واس

نظمت الخدمات الطبية بوزارة الداخليّة ممثّلة ببرنامج المدن الطبّيّة في المدينة الطبّيّة لقوى الأمن بمحافظة الخبر، ملتقى “الابتعاث ببرنامج المدن الطبّيّة”، بحضور مدير عام الإدارة العامّة للخدمات الطبّيّة بوزارة الداخليّة المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود.

هدف المتلقى:

ويهدف الملتقى لتكريم الخرّيجين من برنامج الابتعاث، وعقد لقاء لهم بالمنسوبين الّذين سيتمّ ابتعاثهم، ومع ممثّلي الجامعات الّتي سيتمّ الابتعاث لها لتبادل الخبرات والعمل على معرفة أيّة معوّقات قد يواجهونها أثناء الابتعاث.

تحسين الخدمات المقدمة:

وبهذه المناسبة أكّد اللواء سليمان الداود أنّ الدعم السخيّ الّذي يجده القطاع الصحّيّ أسهم بشكل مباشر في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين.

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