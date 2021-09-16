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الخريجي يستقبل وزيري خارجية البحرين والكويت 
للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 لوزراء مجلس التعاون

الخريجي يستقبل وزيري خارجية البحرين والكويت 

2021/09/16
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الخريجي يستقبل وزيري خارجية البحرين والكويت 
المواطن - واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم.

ويشارك أصحاب السمو والمعالي والسعادة اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الخريجي يستقبل وزيري خارجية البحرين والكويت  - المواطن

استقبال وزير خارجية الكويت: 

كما استقبل الخريجي، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.

الخريجي يستقبل وزيري خارجية البحرين والكويت  - المواطن الخريجي يستقبل وزيري خارجية البحرين والكويت  - المواطن


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