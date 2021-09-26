تسببت الخشونة الزائدة من قبل لاعبي التعاون في مباراة الاتحاد، في تغريم سكري القصيم 15 ألف ريال، بحسب قرار صُدر اليوم الأحد من لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

سبب تغريم التعاون !

وجاء القرار بسبب حصول 6 من لاعبي سكري القصيم على بطاقات صفراء أمام العميد.

الخشونة الزائدة أغضبت جماهير الاتحاد:

وفي سياق آخر، يبدو أن المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مهدد بغياب بعض من نجومه عن مباراة الأهلي الجمعة المقبلة في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت جماهير العميد أبدت تخوفها من الأداء الخشن والتدخلات العنيفة للاعبي التعاون على نجوم العميد خلال مباراة الفريقين بالجولة السادسة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعرضت لقطات من المباراة التدخلات العنيفة التي تعرض لها الثنائي البرازيلي رومارينيو وإيجور كورونادو، مما جعل جماهير العميد تشعر بالقلق حول إمكانية غيابهما عن مباراة الأهلي بسبب الإصابة.

وكانت جماهير العميد انتقدت الحكم سامي الجريس؛ بسبب عدم قيامه بدوره وهو حماية اللاعبين.