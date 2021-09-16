الخضري بعد تعرضها لقرصنة: استعدنا جزءاً كبيراً من البيانات والمعلومات

المواطن - الرياض

أصدرت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بيانًا إلحاقيًا بشأن تعرض خوادم الشركة لهجوم إلكتروني (قرصنة).

الاستعانة بفريق متخصص:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إنه إلحاقاً لإعلانها بتاريخ 02/01/1443 الموافق 10/8/2021 عن تعرض خوادم الشركة لهجوم إلكتروني (قرصنة)، قد تم الاستعانة بفريق متخصص بهذا المجال للتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالشركة، واستعادة جزء كبير من البيانات والمعلومات والملفات وجارٍ العمل على محاولة استعادة باقي المعلومات وعمل التحريات اللازمة.

تدعيم بالحماية:

وأكدت أنه تم تدعيم أنظمة الشركة بالحماية اللازمة وآليات التخزين لنسخ آمنة، وذلك استعدادًا لمعاودة العمل على الأنظمة بشكل طبيعي.

وبالنسبة إلى الأثر المالي للواقعة، ذكرت الشركة أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي للحدث وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه.

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