قال محمد بن سعيد الخمعلي، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة رفحاء، إن مناسبة اليوم الوطني تجسد مسيرة توحيد المملكة على يد المغفور له ـ بإذن الله ـ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ليجسد نعمة لم شمل البلاد والأمن والاستقرار تحت راية التوحيد والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه.

تطور مستمر:

وأكد الخمعلي أنه سار من بعد الملك المؤسس، أبنائه البررة لتشهد المملكة تطور مستمر في شتى المجالات، متابعًا أنه في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهم الله ـ استمرت مسيرة الخير والعطاء والنمو في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية والمضيء قدماً لتحقيق إشراقة الرؤية 2030.

وسأل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في رفحاء، الله تعالى أن يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.