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الداخلية تحدد عقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد ورفض قياس درجة الحرارة
عند دخول مقار القطاعين العام والخاص

الداخلية تحدد عقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد ورفض قياس درجة الحرارة

2021/09/15
الساعة 10:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الداخلية تحدد عقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد ورفض قياس درجة الحرارة وزارة الداخلية
المواطن - الرياض

أكدت وزارة الداخلية، أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).
ونصحت الداخلية، بترك مسافة كافية بين الشخص والآخرين للوقاية من انتشار كورونا والحفاظ على صحة الجميع.

العقوبة المقررة:

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها في “تويتر”: “اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية للحفاظ على صحتك وسلامتك”.

وأوضحت أن عقوبة الفرد 1000 ريال، تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 10000 ريال.

الداخلية تحدد عقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد ورفض قياس درجة الحرارة - المواطن


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