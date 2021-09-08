الداخلية: غرامة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالاحترازات تصل لـ100 ألف ريال

المواطن - الرياض

حددت وزارة الداخلية عقوبة مخالفات عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).

طبيعة المخالفات:

ومن ضمن المخالفات: “دعوة المنشأة الأشخاص وإقامة التجمعات، وكذلك السماح بدخول المثبت إصابته من قبل المنشآت، وأيضًا عدم تأمين المطهرات والمعقمات”.

وتشمل المخالفات أيضًا “عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها، وعدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد”.

العقوبات المقررة:

وتتنوع العقوبة بتنوع حجم المنشأة “وتبدأ بغرامة 10 آلاف ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال في حالة المنشآت الكبيرة”، وقد تصل العقوبة لـ200 ألف ريال في حالة التكرار.

كما يتم إحالة المسؤول عن فرع المنشأة للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة