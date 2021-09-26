أعلنت وزارة الداخلية أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19” بلغت خلال الفترة من 12 / 2 / 1443هـ حتى 18 / 2 / 1443هـ (19870) مخالفة.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (2007)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (1931)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1852)، ومنطقة القصيم بـ (1540)، ومنطقة الجوف بـ (1130)، ثم منطقة حائل بـ (1021)، ومنطقة جازان بـ (391)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (361)، ومنطقة الباحة بـ (355)، ومنطقة تبوك بـ (292)، ومنطقة عسير بـ (224)، ومنطقة نجران بـ (84).

جهود وزارة الداخلية متواصلة

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.