الدارة تتيح التجوال الافتراضي في القاعة الملكية التذكارية

المواطن - واس

فتحت دارة الملك عبدالعزيز نافذة إلكترونية تتيح التجوال الافتراضي في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية بدارة الملك عبدالعزيز في مقرها الرئيس في حي المربع، يستطيع من خلالها المستفيد والسائح الدخول الافتراضي بتقنية ثلاثية الأبعاد إلى أركان القاعة ومقتنياتها الملكية التذكارية، وذلك في أي وقت من اليوم ومن أي مكان في العالم عبر الرابط هنا، وذلك للتعرف على معلومات تاريخية وقطع تراثية بمجرد الوقوف عليها ضمن هذه الخدمة التي تعد رافدًا للسياحة التاريخية.

جولة افتراضية:

واختارت دارة الملك عبدالعزيز هذه القاعة للجولة الافتراضية الأولى لكونها القاعة التذكارية لبعض الجوانب التاريخية للمؤسس الملك عبدالعزيز وعدد من مقتنياته الشخصية.

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