الدعيع: عبدالله المعيوف الحارس رقم واحد بالسعودية

المواطن - مروة نبيل

أشاد حارس الزعيم والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع بحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف، مؤكدًا أنه الأفضل حاليًا.

الدعيع يشيد بإمكانيات عبدالله المعيوف

وأكد محمد الدعيع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالله المعيوف يُعد الأبرز في مركز حراسة المرمى حاليًا في ظل العديد من الحراس الأجانب، إلا أنه أشاد بحارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي.

وقال: “استغرب الجميع أني قلت المعيوف رقم واحد وهو فعلًا رقم واحد بوجود الحراس الأجانب ما عندنا حراس.. ليتهم يستفيدون بتجربة الاتحاد من الحارس غروهي لأنه هو الأفضل عندي الآن يا حظكم يا جمهور الاتحاد (أحبكم).. ربي يوفقك يا المعيوف”.

المعيوف يتألق آسيويًا

وتألق حارس المرمى عبدالله المعيوف، بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف عبدالله المعيوف الأنظار خلال مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ليلعب دورًا مؤثرًا في تأهل الزعيم إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويحصد جائزة الأفضل في المواجهة القارية.

كما يُقدم المعيوف مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويطمح في مواصلة التألق أملًا في التتويج بمزيد من الألقاب.

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