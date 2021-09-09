‎الرئيسية
جديد الأخبار
الدفاع المدني يخرّج 132 متدربًا في الدورة التأهيلية للضباط

الدفاع المدني يخرّج 132 متدربًا في الدورة التأهيلية للضباط

2021/09/09
الساعة 8:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الدفاع المدني يخرّج 132 متدربًا في الدورة التأهيلية للضباط
المواطن - الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، حفل تخريج دورة (أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط) الـ(50) لـ(132) متدربًا من الضباط والخريجين من مختلف التخصصات العلمية.

الدفاع المدني

مدير الدفاع المدني يهنئ الخريجيين

ونقل الفريق العمرو، تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب الدفاع المدني من اهتمام ودعم غير محدود من سموه .

وهنأ الفريق العمرو، الخريجين بالنجاح، مطالبا بالحرص على الاستفادة من العلوم والمعارف والخبرات التي حصلوا عليها في أداء المهام المنوطة بهم، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة من معدات وآليات لتنفيذ وتعزيز أعمال الدفاع المدني، وتنمية وتطوير قدراتهم في مجال أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العملية في جميع المجالات .

الدفاع المدني


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود