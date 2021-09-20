الذهب الأحمر مكون طبيعي يساعد في تقليل التوتر والقلق

المواطن- متابعة

يعاني الكثيرون من التوتر والقلق في حياتهم، حيث رفعت المشاكل الاقتصادية والأسرية والصحية من أسباب الإصابة بالاكتئاب، ويلجأ البعض منهم إلى استهلاك الأدوية للتخفيف عنهم.

وفي الواقع، فإن هناك مكونًا طبيعيًا يُسمى الذهب الأحمر، يساعد في تخفيف حدة القلق والتوتر، وهو ما أكدت عليه عدة دراسات، وذلك المكون هو الزعفران، بحسب موقع walla.

الذهب الأحمر

والزعفران هو نوع من التوابل، يُسمى بـ الذهب الأحمر؛ بسبب صعوبة إنتاجه باليد، حيث يتطلب إنتاج نصف كيلوغرام من توابل الزعفران حوالي 100000 زهرة، وربما يعرفها الجميع من المطبخ لأنها تستخدم لتتبيل اليخنات والشوربات، لكن هل تعلم أن خصائصها الطبية معروفة منذ 3000 عام؟.

خصائص الزعفران الطبية

ويحتوي الزعفران على مكونات نشطة مثل كروسين ومكونه النشط الرئيسي هو كروسيتين، ويعمل هذان المكونان معًا كمضادات للاكتئاب.

وهناك عنصر مهم آخر وهو سبيرنل، الذي يؤدي اختراقه للجسم إلى تنشيط آلية داخلية تنتج مسكن طبيعي وبالتالي فهو فعال أيضًا ضد الألم، بحسب الموقع.

ويوازن الزعفران بين مستويات الدوبامين، وهو ناقل عصبي يعزز من الشعور بالسعادة، ومن المعروف أيضًا أنه يحيد مشاكل الانتباه والتركيز والاكتئاب.

الفرق بين مضادات الاكتئاب وكبسولات الزعفران

ويعاني الأشخاص الذين يتعاطون مضادات الاكتئاب أحيانًا من الآثار الجانبية للسمنة ومشاكل حادة في النوم ومشاكل في الانتباه والتركيز، كما يعانون من آثار جانبية لا حصر لها.

ويعمل الزعفران على تحييد الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب ويساهم في تحسين الشعور، وبالإضافة إلى ذلك، على عكس الأدوية، تصنع كبسولات الزعفران من مكونات طبيعية.

هل تم إثبات فاعلية كبسولات الزعفران ؟

يوجد عن الزعفران أكثر من 1000 دراسة طبية مختلفة من جميع أنحاء العالم، وقد أظهرت أن نتائج فعاليته تساوي عقار الريتالين وعقار بروزاك.

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