الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس بمناسبة اليوم الوطني: هي لنا دار

المواطن - الرياض

رفع الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس، بندر بن عبدالرحمن المهنا، باسمه وباسم منسوبي الشركة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

توحيد السعودية:

وعبر المهنا عن سعادته بهذه المناسبة، قائلًا: “نستلهم، في ذكرى اليوم الوطني، أرقى معاني الشجاعة والمواقف النبيلة التي أثمرت توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز- رحمه الله-، ويزداد شعورنا بالفخر بما حققه قادة هذا الوطن العظيم على مر العقود من إنجازات ونهضة لأبنائه، والتي تجلت في أبهى صورها في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة على كافة الأصعدة”.

اليوم الوطني الـ91:

وأَضاف الرئيس التنفيذي لـ”طيران ناس”: “تحلّ ذكرى اليوم الوطني الـ91، ونحن، ولله الحمد، قد تجاوزنا نتائج وتداعيات المرحلة السابقة في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورنا (كوفيد-19) المستجدة، وذلك بفضل الإجراءات والتوجيهات السديدة من قيادتنا الحكيمة.

وعلى مستوى قطاع النقل، شهدنا إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية برعاية كريمة من ولي العهد والتي سيكون أثرها المباشر والإيجابي على قطاع النقل الجوي وتعزيز دوره في ترسيخ مكانة المملكة كمحور ربط بين القارات الثلاث”.

واختتم الرئيس التنفيذي لـ “طيران ناس”: “فخورين بكوننا جزءًا من مسيرة الإنجازات المستدامة التي اتخذتها قيادة هذا الوطن الغالي منهجًا لتحقيق طموحات أبنائها في كل الميادين، وخلف قيادتنا الرشيدة سنستمر، بإذن الله، في تحقيق فصول جديدة من هذه المسيرة، فـهي لنا دار. وكل عام ومملكتنا الحبيبة بألف خير”.

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