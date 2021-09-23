أعلن نادي الرائد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع البرتغالي إيدير لوبيز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة لمقبلة.

إيدير لوبيز في الرائد

وأشار حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع أنهى إجراءات التعاقد مع إيدير لوبيز قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوكوموتيف الروسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

ويملك إيدير لوبيز صاحب الـ33 عامًا، مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف عدد من الأندية الكبرى، ومنها؛ سبورتنغ براغا البرتغالي وسوانزي سيتي وليل الفرنسي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

كما شارك إيدير لوبيز مع المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم في 35 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف؛ كان أهمها هدفه في نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016” أمام فرنسا.

الرائد هذا الموسم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق الفوز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الفيصلي في المركز السابع برصيد 7 نقاط.