الرائد يضم بطل يورو 2016 بعد خماسية التعاون

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن صفقة جديدة، نجح الرائد في إبرامها ،وذلك بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على نادي التعاون في ديربي القصيم بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

الصفقة الجديدة ستشارك ضد الفيصلي:

وكشفت مصادر برنامج “الحصاد الرياضي”، المذاع على قناة 24 الرياضية، عن أن نادي الرائد أنهى صفقة تعاقده مع البرتغالي إيدر أنطونيو لوبيز ليعزز الصفوف الهجومية للفريق بداية من مباراة الفيصلي في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه الرائد، فريق الفيصلي مساء يوم السبت 25 سبتمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان إيدر صاحب الأصول الغينية ساهم في تتويج منتخب البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا عام 2016 على حساب المنتخب الفرنسي بعدما سجل هدف الفوز في الشوطين الإضافيين.

وسبق لـ إيدر اللعب في صفوف سوانزي سيتي الويلزي وليل الفرنسي وخاض آخر تجاربه الاحترافية مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي من عام 2018 حتى 2021.

ملخص مباراة الرائد ضد التعاون:

وأمتع نادي الرائد جماهيره بالفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعته بفريق التعاون ، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين.

وأحرز البركاوي لاعب الرائد هدف الشوط الأول الوحيد من ركلة حرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، وضعها لاعب الرائد على يمين الحارس ليمنح فريقه التفوق.

جاء الشوط الثاني مثيرًا وغنيًّا بالأهداف، إذ شهد ستة أهداف كاملة، فقد هز ليندر تاوامبا شباك الرائد بهدف مبكر من عمر الشوط، أحرزه في الدقيقة 52 من انطلاق صافرة البداية، ولم يصبر كثيرًا لاعب التعاون إذ عاد الكرة مرة أخرى وسجل هدف آخر في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 57 قرر لوفانور هنريقو لاعب الرائد أن يعزز الفوز بهدف آخر، وفي الدقيقة 64 حاول الغامدي إعادة فريقه لنقطة البداية بإحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64، وبعدها انقلبت المعطيات كلها إذ تعادل منصور البيشي للرائد من جديد في 69، وفي الدقيقة 71 عاد كريم البركاوي من جديد ليحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه، ولم يكتفِ عبدالله المقرن بهذه النتيجة ليسجل الهدف الخامس وينهي على آمال نادي التعاون.

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