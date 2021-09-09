الرائد يُعلن موعد انضمام بركاوي وفوزير

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف نادي الرائد، عن موعد انضمام لاعبيه المغربيين كريم البركاوي ومحمد فوزير للتدريبات الجماعية لفريقه.

وأشار نادي الرائد، عبر بيان صادر مساء أمس، إلى أن اللاعبين سيصلان اليوم الخميس، للمشاركة مع فريقهم في التدريبات الجماعية بعد فراغهم من منتخب بلادهم.

مران الفريق:

وواصل الفريق تدريباته مساء أمس، في منشأة النادي استعدادًا لمواجهة الأحد.

وبدأت التمارين بالإحماء والتسخين مع مدرب اللياقة الإسباني سيدريك، بعدها نفذ المدرب بابلو ماشين عددًا من التمارين الفنية عبر عدة محطات منوعة.

ويستعد نادي الرائد لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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