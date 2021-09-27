أصدرت المجلة العربية عددها رقم 541 لشهر أكتوبر 2021، حيث سلطت خلاله الضوء على عدد من الموضوعات الهامة، منها الرحالة من ابن بطوطة إلى زمن الإعلام الجديد، وكذلك عقلية المعرفة ومسيرة مشتركة نحو المستقبل.

محاور العدد:

واستعرضت المجلة الرحلة التي غيرت من نظرة الغرب إلى العرب، وكذلك قدمت ملفًا عن فيسبوك القاتل الصامت، وناقشت هل على الآباء مراقبة أبنائهم؟ وكذلك الواقع بين التخييل والانعكاس وخطورة ارتداء القناع إلى نصف الوجه.

ويمكن الاطلاع على العدد الجديد من المجلة العربية من خلال الرابط التالي: هنا.

كتاب مرفق:

أما الكتاب المرفق مع العدد فهو مختارات أدبية من جريدة حراء (1376- 1378هـ) الجزء الأول، ويمكن الاطلاع عليه من هنا.