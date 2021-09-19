الرفق بالحيوان : السيطرة على الكلاب الضالة بطرق إنسانية ضرورة ملحة

المواطن - الرياض

أكدت جمعية الرفق بالحيوان على لسان نائب الرئيس سعيد الجزار أن التعامل مع الكلاب الضالة أو كلاب الشوارع يجب أن يتم بطريقة إنسانية.

تعليقا على فيديو مذيعة سيدتي أودي الزبن .. سعيد الجزار .. نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان : السيطرة على كلاب الشوارع والكلاب الضالة ضرورة ملحة لتتم بطرق إنسانية @auodiz#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/dcGLQBmBJa — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 19, 2021

مواجهة الكلاب الضالة

وقال الجزار في مداخلة مع برنامج سيدتي تعليقًا على مقطع وثقته مذيعة البرنامج أودي الزبن يوثق انتشار الكلاب في الشوارع بما يهدد حياة الناس إن التعامل مع هذه الظاهرة أصبح ضرورة ملحة مشددًا على رفض قتل هذه الحيوانات أو التعامل معها بطرق غير إنسانية.

مسؤولية الأمانات

ولفت إلى أن الحلول عديدة من بينها الإخصاء أو التعقيم ووضعها في مناطق مخصصة لها مشيرًا إلى أن أمانات المناطق هي المسؤولة عن التعامل مع هذه الظاهرة.

وكان مذيعة برنامج سيدتي أودي الزبن قد وثقت بكاميرا هاتفها الجوال وجود بعض الكلاب السائبة في شوارع مدينة الرياض وأكدت أن هذه الحيوانات تشكل مصدر خطورة على حياة الأطفال خاصة بعد تزايد حالات اعتداء كلاب الشوارع على الأطفال.

يذكر أن أمانة الرياض كانت قد شكلت لجنة للتحقيق في وفاة طفلة نهشتها الكلاب في حي الواشلة قبل عدة أشهر وتضمنت توصيات اللجنة، تشكيل فريق متخصص يحدد احتياجات خطط عمل مكافحة الحيوانات الضالة في نطاق بلديات المنطقة والتأكيد على أهمية الدور التوعوي لتوضيح خطورة رمي الجيف وبقايا الأطعمة للحيوانات الضالة بطريقة عشوائية.

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