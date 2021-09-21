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الرياض الخضراء ترسم خريطة السعودية بالأشجار المحلية
إطلاق مبادرة بيئة مستدامة بعنوان خضراء يا دارنا

الرياض الخضراء ترسم خريطة السعودية بالأشجار المحلية

2021/09/21
الساعة 8:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض الخضراء ترسم خريطة السعودية بالأشجار المحلية
المواطن - واس

تشارك “الرياض الخضراء” في احتفالات اليوم الوطني 91 للمملكة، من خلال إطلاق مبادرة بيئة مستدامة بعنوان “خضراء يا دارنا” وتتمثل المبادرة في رسم شكل خريطة المملكة بزراعة الأشجار المحلية في لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة .

الرياض الخضراء:

واختار “الرياض الخضراء” موقع تنفيذ مبادرته في منطقة بنبان شمال مدينة الرياض، داعية المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه المبادرة من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: هنا.

يذكر أن مبادرة “خضراء يا دارنا “ستنطلق خلال يومي الخميس والجمعة القادم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.


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