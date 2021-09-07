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الرياض ومكة تسجلان 65 إصابة كورونا جديدة فقط والحالات الحرجة 636
الحالات النشطة 2463 وحصيلة الوفيات 8591

الرياض ومكة تسجلان 65 إصابة كورونا جديدة فقط والحالات الحرجة 636

2021/09/07
الساعة 4:51 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض ومكة تسجلان 65 إصابة كورونا جديدة فقط والحالات الحرجة 636
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (172) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (534451) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2463) حالة من بينها (636) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (545505) حالات، توفي منهم (8591) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (138) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 45، منطقة مكة المكرمة 20، المنطقة الشرقية 12، منطقة المدينة المنورة 11، منطقة جازان 10.

كما تم تسجيل حالات متفرقة في عدد من المناطق كما يلي:

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