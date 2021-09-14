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الزعاق يوضح علاقة باطن الأرض بحركات الشمس

الزعاق يوضح علاقة باطن الأرض بحركات الشمس

2021/09/14
الساعة 10:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الزعاق يوضح علاقة باطن الأرض بحركات الشمس الدكتور خالد الزعاق
المواطن - الرياض

أكد خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن بداية البرد الشديد الذي يدخل فراش الإنسان لا تكون إلا بانصراف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.

الحر الشديد: 

وأضاف أن الحر الشديد الذي ترمض معه الأرض لا يأتي إلا بعد أن تصرف الشمس من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، بحسب قناة العربية.

علاقة تلازمية: 

وتابع الزعاق أن علاقة باطن الأرض بحركات الشمس علاقة تلازمية؛ لذلك فشدة حرارة الأرض دليل على وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال (مدار السرطان)، موضحًا أن صقيع الأرض دليل على وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناجية الجنوب (مدار الجدي).


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