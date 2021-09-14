الزعيم يسطع في سماء آسيا

المواطن - مروة نبيل

نال لاعبو الزعيم إشادة كبيرة بعد نجاحهم في حسم مباراة الهلال ضد الاستقلال الإيراني لصالح الأزرق، والتأهل إلى الدور التالي في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يخطف بطاقة التأهل الأولى:

ولعب الهلال ضد الاستقلال، مساء الاثنين، على إستاد زعبيل في الإمارات، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

وسيطر لاعبو الزعيم على أحداث مباراة الاستقلال خاصة خلال أحداث الشوط الأول، وتمكن من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 39 عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قبل أن يُعزز تقدمه في الدقيقة 56 عن طريق سالم الدوسري.

إشادة بأداء الزعيم:

وتفاعل الوسط الرياضي مع تأهل الزعيم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال نجم نادي الهلال ورئيسه السابق، سامي الجابر: “الحمد لله ألف مبروك للمدرج الفخم التأهل للمرحلة التالية، شكرًا نجومنا على ما قدمتموه أنتم سبب فرحنا دائمًا”.

وعلق الإعلامي وليد الفراج قائلًا: “ألف مبروك لكل السعوديين تأهل سفيرنا الأول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كل التحية لنجوم الأزرق، احترامي لمجوهرات الهلال السعودي”، وقال نجم الزعيم السابق، ياسر القحطاني: “أزرق عبر.. زي القمر”.

وكتب المعلق الرياضي العماني، خليل البلوشي: “حتى وإن حُرِمنا رؤية الهلال فهذا لا يعني بأنه غير موجود متألقًا جميلًا بعيدًا عن الكل كما عهدناه.. ألف مبروك عشاق كبير آسيا وفالكم الثامنة يا قوم”.

وقال المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي: “يتقدم الهلال في آسيا حتى وهو ليس في أفضل حالاته ، حتى وجماهيره تعيش قلقها حول قناعات مدربهم جارديم ، هذه ثقافة متوارثة ، يضعون كل ذلك خلف ظهورهم والقليل من الهلال يكفيهم”.

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