يشارك الصحفي والروائي، عبدالرحمن دياب، الزميل من مكتب القاهرة، بروايته الجديدة “الحراس” في معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الجديدة.

أحداث الرواية:

الرواية تصدر عن دار “ن للنشر والتوزيع”، وهي تنتمي إلى أدب الفانتازيا والرعب وتدور حول شاب يتوفى والده ووالدته في نفس اليوم ثم يتعرض للعديد من المواقف الغريبة والمخيفة التي تقوده إلى معرفة أسرار من الماضي السحيق قد تغير وجه المستقبل، ليقع على عاتقه محاولة إنقاذ البشرية خلال ساعات قليلة.

جدير بالذكر أن “الحراس” هي الرواية الثالثة لـ دياب، حيث سبق وأن طرح روايتي “الجيساس” و”أبناء العاصي” في معرض القاهرة الدولي الكتاب ٢٠٢٠.