السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مصر : أنا مش غلطان

المواطن - متابعة

أكد السائق المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم في مدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة إنه كان يسير في الاتجاه الصحيح حين قطع الشيخ عليه الطريق بسيارته.

وقال السائق في اعترافاته:” أنا مش غلطان” وهو ما أكدته التحريات التي أجرتها الجهات الرسمية في مصر والتي أكدت أن الشيخ الراحل قطع الطريق بشكل خاطئ ما تسبب في اصطدام شاحنة بسيارته وسيارة أخرى ونجم عن الحادث وفاة الشيخ وإصابة سائق السيارة الأخرى.

تفاصيل وفاة الشيخ هاني الشحات

وكانت وسائل التواصل في مصر قد ضجت يوم أمس بنبأ وفاة الشيخ الشحات دهسًا تحت عجلات شاحنة بعدما فرغ من عمله في المسجد الذي يعمل به في مدينة نصر.

وكتب الدكتور أمير منير، عبر حسابه في فيسبوك: أخونا الطيب الجميل القارئ الحافظ الخاشع الشيخ هاني الشحات إمام مسجد دار الأرقم بمدينة نصر توفاه الله في حادث أليم.

وتابع: أسأل الله أن يغفر له ذنبه وأن يشمله برحمته وأن يجزل الله العطاء وأن يجزه عن الإحسان إحسانًا وعن التقصير عفوا وغفرانًا نحتسبه كان من الصالحين ولا نزكيه على الله. التحريات الأولية وتداول المغردون صورًا لصورة الشيخ الراحل بعدما دهستها الشاحنة وحدث انقسام في الرأي حول مسؤولية كل طرف عن الحادث لكن يبدو أن التحريات الرسمية تسير في اتجاه ما قاله سائق الشاحنة.

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