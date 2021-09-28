أصدرت محكمة في ولاية ماريلاند الأمريكية حكمًا بالسجن مدى الحياة 6 مرات على جارود راموس، المدان بقتل 5 من الصحفيين في صحيفة محلية عام 2018.

وأكدت النيابة العامة في ماريلاند أن المدان حكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات دون الحق في العفو عليه، إضافة إلى عقوبة أخرى بالسجن مدى الحياة وعقوبة السجن 345 عامًا في مختلف البنود من لائحة الاتهام.

22 جريمة من لائحة الاتهام:

وأقر القاتل في وقت سابق بـ22 جريمة من لائحة الاتهام، تعاقب بالسجن مدى الحياة.

وقائع قتل الصحفيين:

يذكر أن جارود راموس اعتدى على مكتب صحيفة Capital Gazette المحلية في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند يوم 28 يونيو عام 2018 وأطلق النار على العاملين فيه، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقبل الاعتداء كان راموس يخوض مرافعات قضائية ضد الصحيفة ووجه تهديدات لصحفيين عاملين فيها.