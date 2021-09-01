السديس: حرب المخدرات على بلادنا مكشوفة

المواطن - مكة المكرمة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود رجال الأمن البواسل في التصدي لحرب المخدرات والوقوف في وجه مروجيها بالمرصاد.

جهود الأمن:

وقال إن جهود رجال الأمن في التصدي لهذه الآفة، ومحاربتهم لتجار الدمار والخراب، الذين يعبثون بصحة الإنسان وعمارة الأرض وصلاح المجتمعات.

سعي للدمار:

وأضاف السديس أن مروجيها لا يسعون إلا للخراب والدمار واستهداف شبابنا وتدمير حياتهم بهذه الآفة ومحاولة زعزعة الأمن وإثارة الفتنة وهدم الأسر الآمنة.

وختم الرئيس بدعاء الله -عز وجل- أن يحمي الشباب والشابات ويجنبهم هذا البلاء ويعين أبطال مكافحة المخدرات، ورجال الأمن، والجمارك، في محاربتهم لهذا البلاء، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الرشيدة.

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