دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعريز السديس، الهوية الجديدة لباصات النقل الترددي التابعة للإدارة العامة للحركة والخدمات اللوجستية.

تكامل المنظومة:

وأكد السديس خلال التدشين دور الإدارة العامة للحركة والخدمات اللوجستية في تكامل منظومة عمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارتها الخدمية الميدانية ودور إمكاناتها وكوادرها في تسهيل الأعمال والخدمات، وتسهيل عمليات نقل الموظفين والمصلين من وإلى المسجد الحرام.

6 باصات:

ويبلغ عدد باصات الإدارة 6 باصات بسعة 25 راكبًا تسهل عمليات النقل الترددي لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الورديات من نقطة الجمرات وكدي والمسخوطة (نفق الأمير متعب)، إضافة إلى تخصيص عدة رحلات لنقل المصلين في أوقات الصلوات المفروضة.